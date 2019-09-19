Прикамскую исправительную колонию, где сидят силовики и судьи, могут признать банкротом

Исправительно-трудовую колонию № 37 в Чусовском районе могут признать банкротом. Иск поступил в Арбитражный суд Пермского края. Контрагенты, работающие с колонией, и энергетики регулярно обращаются с исками о взыскании долгов с колонии, которые исчисляются миллионами, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело о банкротстве инициировал торговый дом "Техресурс". Сумма исковых требований небольшая - 53,7 тыс. руб., однако в судах находится ряд гражданских исков с учреждению, в которых фигурируют более крупные суммы.

Колония уже проиграла суд и апелляцию "Пермэнергосбыту" по делу о взыскании более 1 млн руб., в другом иске, по другому делу, также выигранному энергетиками, колония должна заплатить 496 тыс. руб.

Решение не вынесено по семи поданным в этом году искам к колонии на общую сумму 4,2 млн руб.

Отметим, что в 2016 г. ИК-37 перепрофилирована в исправительную колонию строгого режима предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов: прокуратуры, МВД, ФСБ и ФСИН.