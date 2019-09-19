В дом основательницы РЕН ТВ Лесневской пришли следователи
Следователи СКР проводят обыски у основательницы канала РЕН ТВ и бывшей издательницы издания The New Times Ирены Лесневской. Об этом в Twitter написала журналистка Анна Качкаева.
Причины обыска неизвестны, сообщается, что следственные мероприятия проходят на подмосковной даче Лесневской.
Позже Качкаева удалила твит о следственных действиях. Она объяснила, что сделала это по просьбе сына Лесневской.
Я удалила утренний пост об обыске у Лесневской по просьбе сына. Адвокат на месте. Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Пока не нервничаем— anna (@kachkaeva) 19 сентября 2019 г.
77-летняя Ирена Лесневская - деятель советского и российского телевидения, журналист, продюсер. Издатель журнала The New Times, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", академик Академии российского телевидения, основательница телекомпании РЕН ТВ.