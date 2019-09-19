11 Октября 2020
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Ирена Лесневская (2019) | Фото: youtube.com/channel/UCgE4V1tqxBsijZnhNAdjLeQ

В дом основательницы РЕН ТВ Лесневской пришли следователи

Следователи СКР проводят обыски у основательницы канала РЕН ТВ и бывшей издательницы издания The New Times Ирены Лесневской. Об этом в Twitter написала журналистка Анна Качкаева.

Причины обыска неизвестны, сообщается, что следственные мероприятия проходят на подмосковной даче Лесневской.

Позже Качкаева удалила твит о следственных действиях. Она объяснила, что сделала это по просьбе сына Лесневской.

77-летняя Ирена Лесневская - деятель советского и российского телевидения, журналист, продюсер. Издатель журнала The New Times, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", академик Академии российского телевидения, основательница телекомпании РЕН ТВ.

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В дом основательницы РЕН ТВ Лесневской пришли следователи

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Теги: ирена лесневская, обыски, следователи



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