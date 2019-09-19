11 Октября 2020
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Экономика Челябинская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

Челябинские налоговики взыскали с подрядчика строительства конгресс-холла к ШОС и БРИКС 35 млн рублей

Федеральная налоговая служба взыскала с компании "Монтажник", которая выиграла контракт на строительство в Челябинске конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, 35 млн руб. в качестве штрафа.

"Монтажник" проиграл суд, опротестовывая штрафы по поводу начисления дополнительных налогов и взыскании штрафов и пени.

Также сотрудники налоговой службы выявили нарушения в деятельности компании. Оказалось, что были заключены фиктивные договоры между строителями и номинальными фирмами.

Эту информацию Накануне.RU подтвердили в ФНС по региону.

Напомним, Челябинск ранее потерял право проводить встречи глав государств в рамках саммитов ШОС и БРИКС - президент Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов из Челябинска в Санкт-Петербург.

"Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС", - говорится в подписанном указе.

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Челябинские налоговики взыскали с подрядчика строительства конгресс-холла к ШОС и БРИКС 35 млн рублей

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Теги: Монтажник, конгресс-холл, строительство, Челябинск, ФНС, штраф, ШОС, БРИКС



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