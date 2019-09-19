Ректор Тюменского индустриального университета избавилась от приставки "и.о."
И.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова становится полноценным руководителем вуза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТИУ.
Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки". "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков.
"20 сентября Вероника Ефремова становится ректором, без "и.о."", - сообщили в вузе.