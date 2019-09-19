Ректор Тюменского индустриального университета избавилась от приставки "и.о."

"20 сентября Вероника Ефремова становится ректором, без "и.о."", - сообщили в вузе.

Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки" . "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых , экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов , бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков .





