В тюменской облдуме "наехали" на УФАС за затягивание стройки многострадальной больницы в Нижневартовске

Депутат от "Единой России" Андрей Моргун жестко и эмоционально раскритиковал действия антимонопольной службы. Как передает корреспондент Накануне.RU, по его мнению, именно из-за антимонопольщиков несколько раз подряд срывались торги на достройку больницы в Нижневартовске, которая "возводится" уже много лет по программе "Сотрудничество".

"Все прекрасно знают, что УФАС уже который месяц не дает нам провести торги по этой больнице, когда с ноября не могут закончиться судебные процессы. Надо им задать вопрос: почему они берут на себя лишние, возможно, полномочия и сразу отменяют торги? Отправляли бы в суд, – разразился парламентарий. – Пять месяцев не было торгов, конечно, не будет освоения, возможно, уже фига в кармане у кого-то, а мы тут меряемся: кто больше переживает, сидим и все недовольны".

После жесткого выступления спикер думы Сергей Корепанов даже попросил снизить накал страстей.

Отметим, что представители УФАС на заседания областной думы не явились, несмотря на то, что были заявлены ранее. Впрочем, на профильном комитете региональные антимонопольщики объясняли, что вопросы по ситуации следует направлять в федеральное управление, так как сумма торгов превышает миллиард рублей.