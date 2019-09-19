Анатолий Уткин возглавил администрацию губернатора Югры

Руководителем аппарата - заместителем губернатора Югра назначен бывший глава департамента по управлению государственным имуществом Анатолий Уткин. К исполнению своих обязанностей он приступает сегодня, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных внешних связей.

Место Уткина в имущественном департаменте займет его первый заместитель Юрий Якубенко.

Напомним, в феврале правительство покинула руководитель аппарата губернатора Ольга Белоножкина, чиновница переехала в другой регион.