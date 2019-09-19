Южноуральцу, забетонировавшему труп своего знакомого в гараже, отменили принудительное лечение

В Челябинской области прокуратура обжаловала решение Курчатовского районного суда о применение к убийце мер принудительного медицинского характера.

В 2013 году мужчина в гараже ГСК "Северо-западный" убил из ненависти своего знакомого, а труп забетонировал в смотровой яме. После этого он угнал машину друга и продал ее за 1,5 млн руб.

Однако мужчина был освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемостью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Сейчас дело будет рассматриваться в Челябинском областном суде.