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Общество Приволжский ФО Пермский край
Комсомольский проспект 31а (2019) | Фото: domofoto.ru

Следственный комитет начал проверку фонда капитального ремонта Прикамья

В Следственном комитете сообщили о проведении проверки Фонда капитального ремонта Прикамья по обращению компании "Верхнекампроект". Об этом в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили в ответ на запрос корреспондента Накануне.RU.

"Территориальным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по фактам, изложенным в запросе, организовано проведение доследственной проверки, по материалам, поступившим из ГУ МВД России по Пермскому краю. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, конфликт между фондом капремонта и проектной организацией разгорелся после того, как в доме на Комсомольском проспекте 31а была обнаружена сквозная трещина. Обе организации обвиняют друг друга во лжи: фонд сообщает, что в проектно-сметной документации, которую разработал подрядчик 22 марта 2019 г. нет сведений о сквозной трещине в доме и что не предусмотрено никаких мероприятий по ее устранению. Также Фонд заявлял, что расторгнет с подрядчиком шесть договоров из-за срывов сроков и потребует внесения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

В "Верхнекампроект" эти обвинения отрицают и считают, что действия фонда - попытка ограничить конкуренцию.

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Следственный комитет начал проверку фонда капитального ремонта Прикамья

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Теги: Верхнекампроект, дом, трещины, фонд капитального ремонта, доследственная проверка



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