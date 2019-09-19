"Опять плюс-минус миллиарды". Тюменские депутаты вновь раскритиковали программу "Сотрудничество"

Расходы на программу "Сотрудничество" составят в этом году, по последним подсчетам, более 46,5 млрд руб. При этом, по словам представителей экономического департамента, распределение между северными соседями "матрешки" будет равномерным: "50 на 50", - передает корреспондент Накануне.RU.

Однако ряд депутатов на заседании областной думы выразили недовольство непрозрачностью цифр в программе. Лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин предложил не поддерживать вопрос об исполнении бюджета за первое полугодие, так как северные долгострои, финансируемые из "Сотрудничества", вновь показывают по 10% выполнения от планов.

"Мы закладываем еще и еще средства по программе долгостроев, а они не могут исполнить даже те деньги, что уже есть. Это неправильно", - посетовал депутат. А его коллега по партии Михаил Селюков посетовал на неточности в докладах чиновников.

"Хотелось бы видеть, сколько мы получили и потратили по программе. Когда в отчетах слышишь про плюс-минус 5 млрд – это непонятно. Никто не пытается найти ошибки, вопрос в объективности", - подчеркнул Селюков.

В итоге вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев похвалил за дискуссии депутатов, но заявил, что никаких манипуляций с бюджетом в правительстве нет. "Никто не считает плюс-минус миллиард, такого нет, а все данные открыты", - заверил он.

Сарычев особо подчеркнул, что половина доходов юга области составляют собственные налоги, а не только северные поступления, а это, по его словам, позитивный результат развития реального сектора экономики.