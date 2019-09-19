В Бурятии не смогли обнаружить ни одного лесного пожара при помощи беспилотников

В Бурятии при помощи беспилотников не смогли обнаружить ни одного лесного пожара.

Как заявил зампред правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовской, дроны гораздо проще использовать в центральной части России, где равнины.

Летчика-наблюдателя никто не заменит, передает слова чиновника "Байкал-Daily".

Между тем, в преддверие пожароопасного периода сообщалось о росте финансирования на наем воздушных судов для проведения авиамониторинга, сообщает Regnum.

Напомним, летом в Бурятии ламы вызывали дожди для борьбы с лесными пожарами.

В Министерстве природы России придумали новые меры – там предложили лишить глав регионов права определять зоны контроля лесных возгораний, а кроме этого, региональные власти не смогут самостоятельно менять границы этих зон.

В настоящее время регионы могут не тушить пожары в зонах контроля, если затраты на это превышают предполагаемый ущерб и огонь не угрожает городам, поселкам и объектам экономики. Решение о тушении принимают главы тех регионов, в которых горят леса. По одной из версий, это положение наряду с другими факторами спровоцировало масштабное распространение пожаров в Сибири в этом году: в Минприроды назвали некоторые отказы от тушений необоснованными.