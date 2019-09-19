11 Октября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: imgflip.com

"Ни смелости, ни чувства реальности": Трампа вновь взбесила работа ФРС США

Американский президент Дональд Трамп оказался снова недоволен работой Федеральной резервной системы США.
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Ранее ФРС понизила базовую ставку на 25 пунктов – с 2-2,25% годовых до 1,75-2%. Сразу после этого Трамп разразился критикой в своем Твиттере.

"Джей Пауэлл и ФРС снова провалились. Ни смелости, ни чувства реальности, никакого видения ситуации", - заявил Трамп, который ранее призывал снизить ставку до нуля, а то и вовсе до отрицательных значений.

Как напоминает Infox.ru, последний раз президент США ругал ФРС 23 августа, когда не услышал от ее главы Джерома Пауэлла обещаний снизить ставку кардинальным образом. Тогда Трамп открыто записал систему во враги Штатов наряду с Китаем.

Напомним, недавно в администрации Дональда Трампа задумались о запрете продажи вейпов.

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"Ни смелости, ни чувства реальности": Трампа вновь взбесила работа ФРС США

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Теги: Трамп, критика, ФРС



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