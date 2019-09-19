Шамана Александра Габышева могут подозревать в совершении преступления в Якутии

Шаман Александр Габышев, вероятно, был задержан по подозрению в совершении преступления на территории республики Саха (Якутия). Как сообщает МВД по республике Бурятия, "мужчина 1958 года рождения" был объявлен в розыск и сегодня задержан сотрудниками полиции на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал".

Сейчас он находится в Улан-Удэ и ближайшим авиарейсом должен отправиться в Якутск.

В каком именно преступлении подозревается Габышев и почему, будучи в розыске, он не был задержан ранее, в МВД не уточнили.

Попутчики шамана утверждают, что при задержании никаких предупреждений или разъяснений не было, однако сама операция проводилась по образцу антитеррористических - силовики прибыли к лагерю на нескольких машинах с оружием.