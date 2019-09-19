Депутаты Прикамья досрочно прекратили полномочия Егора Заворохина и Александра Шалаева

На сегодняшнем заседании депутаты Пермского заксобрания приняли решение о досрочном прекращении полномочий парламентариев Александра Шалаева и Егора Заворохина, передает корреспондент Накануне.RU.

Полномочия Шалаева были прекращены в связи со смертью. 17 сентября парламентарий умер после заседания одного из комитетов парламента. Напомним, по словам помощницы депутата Светланы Стародумовой, приехавшая реанимация ничего сделать не смогла. Судебно-медицинская экспертиза не окончена, причина смерти устанавливается.

Сегодняшнее заседание депутаты заксобрания начали с минуты молчания в память о погибшем коллеге. Добавим, что Александр Шалаев был избран депутатом краевого парламента по одномандатному округу №13.

Также депутаты прекратили полномочия Егора Заворохина, избравшегося по одномандатному округу №2.

Напомним, Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, проходивший по делу директор МУП "Автобаза администрации Перми" Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб.. Третьим фигурантом расследования был сын бизнесмена Максим Овчинников.

Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.. В картотеке дела на сайте Дзержинского райсуда Перми говорится, что бывший исполнительный директор завода обжаловал приговор. Пока материалы в краевую инстанцию не поступали.