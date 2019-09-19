11 Октября 2020
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Общество В России
(2004) | Фото

Минздрав разрешил россиянам выпивать пять раз в неделю

Россиянам рассчитали дозу алкоголя в день, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья.

По данным Минздрава, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин - 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива.

При этом, чтобы не нанести вреда здоровью, необходимо как минимум на два дня отказываться от алкогольных напитков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше выпивать. За десять последних лет употребление алкоголя в России сократилось с 18 до 12,5 литра на душу населения в год. Таковы данные ННЦ – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского.

У Минздрава России при этом другие данные: сокращение потребления населением алкоголя почти в два раза за семь лет – до 9,3 литра в 2018 году.

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Минздрав разрешил россиянам выпивать пять раз в неделю

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Теги: минздрав, алкоголь



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