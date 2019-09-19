11 Октября 2020
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пожар в Серове (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Пять человек пострадали на пожаре в уральском городе, пытаясь спастись через окна

Сегодня рано утром в уральском городе Серов произошел пожар. Пострадали несколько человек, в том числе дети.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном жилом доме по улице Орджоникидзе поступил около 5 утра. По предварительной информации, пожар начался на лестничной клетке, после чего по деревянным конструкциям распространился на квартиры и кровлю дома.

Площадь возгорания составила 100 кв.м. Огнем было повреждено имущество в четырех квартирах, лестничный марш и кровля. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 26 жильцов, в том числе четверо детей.

пожар в Серове(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Поскольку из-за огня и сильного задымления возможности выйти через подъездную дверь не было, они спасались через окна квартир первого и второго этажей. При эвакуации пять человек, в том числе трое детей, получили ушибы и порезы. Им была оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

В течение 30 минут пожарным удалось справиться с огнем. Жители пострадавших квартир пока разместились у родственников. Все обстоятельства ЧП выясняют пожарные дознаватели.

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Пять человек пострадали на пожаре в уральском городе, пытаясь спастись через окна

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Теги: Серов, пожар, МЧС



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