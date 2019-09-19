Из курганского аэропорта откроются новые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, ХМАО, Крым и Сочи

Из курганского аэропорта откроются дополнительные рейсы в Москву, а также другие города России. Уральский полпред Николай Цуканов обсудил ситуацию с представителями компании "Аэрофьюлз групп" и областными властями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства.

Существует проект "дорожной карты", по которой уже с весны 2020 года из Кургана в Москву пустят дополнительный вечерний рейс. Также будет проработан вопрос об открытии рейсов до Санкт-Петербурга, Сургута, Нового Уренгоя и Надыма.

Летом самолеты из Кургана начнут летать в Сочи и Крым.

На совещании также затронули вопрос ремонта здания курганского аэропорта.