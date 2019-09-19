11 Октября 2020
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Политика Тюменская область
Николай Руссу, депутат Тюменской городской думы (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменского "короля госзаказа" привели к присяге 

Генеральный директор строительной компании "Мостострой-11" Николай Руссу официально стал депутатом Тюменской областной думы и уже занял свое кресло в зале заседаний. Однако перед этим он скрепил текст торжественной присяги депутата своей подписью.

Как передает корреспондент Накануне.RU, региональный парламент одобрил итоги довыборов по Калининскому одномандатному округу, на котором кандидат от "партии власти" набрал 45% голосов, правда при крайне низкой явке в 12,8% от числа избирателей.

Отметим, что второе место с результатом 26% показал коммунист Анатолий Княжев.

Как подчеркнул глава областной избирательной Игорь Халин, выборы прошли без серьезных эксцессов и нарушений. Напомним, что место в думе освободилось после того, как Олег Чемезов перешел на работу в соседнюю Свердловскую область и занял пост заместителя губернатора.

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Тюменского "короля госзаказа" привели к присяге 

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Теги: николай руссу, присяга, депутат



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