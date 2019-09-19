Адвокат Захарченко спросила Минюст, на каком основании были изъяты миллиарды

Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко попросила Минюст разъяснить основания, по которым денежные средства можно обращать в доход государства.

По словам Валерии Туниковой, антикоррупционное законодательство этого не предусматривает, пишут "Ведомости". В нем речь идет только о земельных участках и других объектах недвижимости, а также транспортных средствах, ценных бумагах, паях и акциях.

Деньги взыскать можно в том случае, если они были выручены от продажи имущества, который попадает под нормы законодательства.

Минюст официально подтвердил отсутствие такой нормы, когда объявил о разработке поправок в законодательство, которые позволят изымать деньги. При этом суды обращают в доход государства средства, не выясняя их происхождение, заметила адвокат.

В Генпрокуратуре заявили, что указания на изъятие денежных средств в законодательстве действительно нет, однако и запрета там тоже не содержится. Помимо этого в Гражданском кодексе определен перечень имущества коррупционеров, которое может быть изъято судом и обращено в доход государства - и там нет каких-либо ограничений.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток.

1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко и его близких на 9 млрд рублей, которые были обнаружены при обыске в его доме.

В начале февраля 2019-го стало известно, что против Захарченко инициирован еще один иск на сумму около 500 млн рублей. В доход государства по иску Генпрокуратура намеревалась потребовать обратить 484 млн рублей.

Между тем, сообщалось, что следственные органы выясняют, куда исчезли 3 млн евро из денег, изъятых у Захарченко. Следователи проверят организации и ведомства, которые занимались перевозкой денег.

В июне 2019 года бывшего замначальника отдела "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима.

Он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 миллионов рублей.