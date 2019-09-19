"Локомотив" одолел "Байер" в Лиге чемпионов: клуб впервые за 17 лет выиграл в гостевом матче турнира

Московский "Локомотив" с победы стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Команда в гостях взяла верх над немецким "Байером", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Все голы были забиты в первом тайме: сначала отличился Гжегож Крыховяк, после чего защитник "Локо" Бенедикт Хеведес отправил мяч в свои ворота. Однако еще до перерыва Дмитрий Баринов вывел москвичей вперед, и этот гол оказался в итоге победным.

Благодаря этому результату команда Юрия Семина заняла первое место в таблице группы D. В другом матче группы итальянский "Ювентус" и испанский "Атлетико" сыграли вничью - 2:2.

Стоит отметить, что это первая победа "Локомотива" за 17 лет в гостевом матче Лиги чемпионов: в октябре 2002 года столичный клуб обыграл в Турции "Галатасарай" со счетом 2:1.