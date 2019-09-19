На Ямале за воспрепятствование работе омбудсменов накажут рублем

Депутаты заксобрания Ямала приняли закон, согласно которому, за воспрепятствование работе омбудсмена полагается "административка", передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет об уполномоченных по правам ребенка, человека, предпринимателей. Депутаты единогласно проголосовали "за".

Отмети, на сегодняшнем заседании также увеличен бюджет на трехлетку на 25 млрд руб., также запрещено проводить любые публичные мероприятия на территории зданий органов госвласти.