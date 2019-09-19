11 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
граната (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

По факту взрыва самодельной гранаты в Златоусте, от которого погиб мужчина, возбуждено уголовное дело

По факту гибели мужчины в Златоусте, который скончался от взрыва самодельной гранаты, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел вечером 18 сентября возле общежития. Мужчина был в пьяном виде. Произошел бытовой конфликт, взорвалась самодельная граната, мужчина погиб. Еще три человека получили ранения.

"Сейчас проводится комплекс неотложных следственных действий. В целях всестороннего исследования обстоятельств преступления будут назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

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По факту взрыва самодельной гранаты в Златоусте, от которого погиб мужчина, возбуждено уголовное дело

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Теги: Златоуст, граната, взрыв, убийство, уголовное дело, пострадавшие



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