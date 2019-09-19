В Тазовском районе половина жилого фонда признана аварийной

Глава Тазовского района Василий Паршаков на заседании окружного парламента рассказал о развитии муниципалитета. В частности, он сообщил, что почти половина домов в районе признана аварийными, а 80% обращений жителей к властям касается жилищных проблем, передает корреспондент Накануне.RU.

В районе живут 18 тыс. человек, по территории он занимает первое место на Ямале. На 34 лицензионных участках работает 14 нефтегазовых предприятий. Кочевой и полукочевой образ жизни ведут 5,7 тыс. человек. На развитие оленеводства в 2018 г. потратили 14,3 млн руб. Рождаемость превышает смертность в 2,5 раза.

"Люди – основное богатство района, поэтому его развитие строится на нацпроектах и наказах жителей. Треть населения района – дети. 1 сентября 2018 г. в самом северном селе, Гыде, открылась новая школа на 700 мест. Вскоре в Тазовском школьники смогут учиться в одну смену. В районе 4 тыс. 879 человек – в возрасте до 30 лет. Мы делаем ставку на молодежь, проводятся различные мероприятия, в частности, День рыбака. К 2024 г. мы во всех поселениях построим современные объекты. К этому же году продолжительность качественной жизни увеличится до 67 лет", - сказал Паршаков.

80% обращений касается жилищных проблем.

"Жилой фонд района – 579 домов общей площадью 247 тыс. "квадратов", 263 из них признаны аварийными, там живут 2 тыс. 649 семей. Решение жилищной проблемы – наиболее важная задача. Среди прочего надо увеличить финансирование социальных выплат для покупки жилья представителями коренных малочисленных народов Севера", - сказал Паршаков.

9 мая 2020 г. страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а 10 декабря того же года район отметит 90-летие. Паршаков отметил, что надо подойти к этим датам с "новыми достижениями".

"В моей почт обращения об обеспечении чистой водой. В частности, речь идет о Находке. Люди жалуются, в частности, на то, что нет квалифицированных контролеров, кто следил бы за работой в это направлении. Также спрашивают, будет ли так же развиваться Газ-Сале? Вопрос еще о потреблении алкоголя", - сказал депутат от "Справедливой России" Валерий Степанченко.

В Находке никогда не было воды, отметил Паршаков.

"Ее носили ведрами из Тазовской губы. До коцна года запустим очистные сооружения, чтобы обеспечить жителей чистой водой. По Газ-Сале и переселению: делаем опрос. 46 тыс. "квадратов", из них 33 тыс. – аварийные. Если исполнять программу, до 2025 г. переселим 4,3 тыс. "квадратов". Спросим людей, посчитаем, чтобы принять решение по переселению. Там нет ни одного предприятия, только бюджетники. Что касается алкоголя, да, проблема есть, работаем вместе с полицией, там, среди прочего, завозят "паленку"", - сказал глава района.

Депутат Иван Вершинин отметил, что в районе не хватает врачей.

"Одна из основных жалоб – обеспеченность врачами, был в Гыде последний раз, там даже стоматолога не было", - сказал он.

Нужны в больнице в Гыде, Антипаюте, появится городок в Тазовском, отметил Паршаков.

Глава комитета заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин отметил, что Паршаков чуть больше года работает в должности, и депутат "давно уже не видел такого высокого темпа развития, насколько планомерно идет работа".

Депутат от КПРФ Елена Кукушкина предложила построить Дом оленевода, чтобы те, кто приезжают в райцентр из тундры, могли, например, помыться. Она отметила, что когда тундровики приходят к врачу, медики жалуются, что "пациенты не так выглядят, не так пахнут".

"Делаем в Тазовском Дом милосердия, чтобы оленеводы, приезжающие из тундры, могли в нем остановиться, помыться", - сказал глава района.

Депутаты приняли отчет Паршакова к сведению.

Напомним, ранее в окружном парламенте прозвучала информация о развитии Салехарда, Лабытнанги, Приуральского района, Муравленко, Пуровского района, Губкинского.