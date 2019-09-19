11 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний (2016) | Фото: zsyanao.ru

На Ямале запретили проводить публичные мероприятия на территории зданий органов госвласти

Три фракции из четырех заксобрания Ямала не поддержали запрет на публичные мероприятия около зданий госвласти, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения в закон "О проведении публичных мероприятий в Ямало-Ненецком автономном округе" запретили устраивать какие-либо публичные мероприятия на территории, прилегающей к зданиям органов госвласти.

"В нашем небольшом городе такой территорией можно признать полгорода", - сказала депутат от КПРФ Елена Кукушкина.

Коммунистку поддержали коллеги из ЛДПР и "Справедливой России" – они также решили не поддерживать новации. В итоге большинством голосов – 16-ю "за" – изменения приняты.

Елена Кукушкина(2018)|Фото: Накануне.RU

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На Ямале запретили проводить публичные мероприятия на территории зданий органов госвласти

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Теги: заксобрание Ямала, Елена Кукушкина, Иван Вершинин, Валерий Степанченко



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