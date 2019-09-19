В Югре будет сформирован новый состав общественной палаты

В Югре будет сформирован новый состав общественной палаты, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей. Прием заявок от желающих стать членом общественной палаты начался 2 сентября и продлится до 30 сентября.

После завершения всех необходимых процедур станет известно, кто вошел в общественную палату, отметим, что в этом году в процесс формирования органа внесены изменения.

По словам председателя общественной палаты Югры Ирины Максимовой, раньше 22 человека назначались губернатором, 22 избирались от 22 муниципалитетов. Проводились собрания, общественные организации выдвигали своего кандидата и голосованием принималось решение. Сейчас палата формируется совсем по другому принципу: 15 человек будут утверждены губернатором из состава членов региональных отделений всероссийских и межрегиональных общественных организаций, работающих на территории округа. Второй список будет сформирован из региональных общественных организаций, который утверждает дума Югры. После того, как две трети состава будет сформировано, будет определена треть из числа членов местных общественных организаций.

Спикер подчеркнула, что в общественную палату делегировать кандидатов может только общественная организация. Претендент на общественный пост должен предоставить пакет документов: сведения о кандидате, сведения об общественной организации, согласие на обработку персональных данных и заявление.

Исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Александр Деменко отметил, что общественная палата – это орган, который призван обеспечить взаимодействие граждан, некоммерческого сектора со всеми уровнями исполнительной власти. Он подчеркнул, что общественная палата - серьезная структура, у которой есть много прав, которая может направлять запросы, истребовать пояснения, приглашать для комментария органы исполнительной власти, готовить заключения и предложения. Согласно окружному закону ежегодный доклад общественной палаты учитывается при прогнозе социально-экономического развития округа. Исходя из серьезности и важности этого общественного института, формируется и его состав.

"Есть отдельные требования к НКО, делегирующим кандидата, отдельные – к гражданам. Условия для граждан – совершеннолетние, отсутствие судимости, дееспособность и др. К НКО – отсутствие принадлежности к политической партии, и организация не должна иметь признаков экстремизма. Если человек является членом какой-либо партии, то на период членства в палате он должен приостановить членство в партии. Не могут войти в состав палаты должностные лица, госслужащие, депутаты. Подробно все требования перечислены в информации на сайтах думы округа, правительства и общественной палаты. Там же размещены образцы документов для подачи заявлений", - обратил внимание Александр Деменко.

Также общественники рассказали об успехах, которых удалось достичь общественной палате шестого созыва.

"Нас узнали в общественной палате РФ. Мы провели один из лучших форумов "Сообщество". Подводя итоги форума в прошлом году, секретарь федеральной общественной палаты Валерий Фадеев сказал, что впервые открыл для себя такую Югру с ее огромным потенциалом, интересными людьми, проектами и признал нашу организацию одной из самых сильных в Российской Федерации. Мы впервые в 2016 году пригласили представителей фонда президентских грантов и впервые провели семинар для НКО в Сургутском районе. После этого заявок на соискание грантов президента стало кратно больше. В этом, я считаю, заслуга и общественной палаты. Могу перечислить и другие наши успехи. Дума приняла поправки в закон, по которым для СОНКО, находящихся на упрощенной системе налогообложения, снижена налоговая ставка с 6 до 1%. Общественная палата внесла предложение о поправках в правовые документы департамента имущественных отношений округа, по которым НКО могут использовать госимущество с символической ставкой за аренду в 1 рубль. К успеху нашей деятельности отнесу развитие общественных советов при органах госвласти", - отметила Ирина Максимова и пожелала успешной работы следующему составу общественной палаты.