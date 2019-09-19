11 Октября 2020
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ринг-герл (2016) | Фото: Накануне.RU

Четыре россиянина вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Четверо представителей сборной России вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе турнира, Глеб Бакши раздельным решением судей победил кубинца Арлена Лопеса и вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг. Там Бакши встретится с бразильцем Эбертом Да Консейсао Соузой.

Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей победил англичанина Чивона Кларка в весовой категории до 91 кг. В полуфинале он встретится с болгарином Радославом Панталеевым.

Капитан российской сборной Андрей Замковой (до 69 кг) в четвертьфинале раздельным решением судей одолел кубинца Иглесиаса Сотолонго. Теперь Замковой в пятницу подерется с Аблайханом Жусуповым из Казахстана.

Еще один россиянин, тяжеловес Максим Бабанин, раздельным решением судей уступил британцу Фрэйзеру Эдварду Кларку. Однако Федерация бокса России подала протест на результат этого боя, после чего главная коллегия судей чемпионата мира пересмотрела результат и отдала победу Бабанину. В полуфинале он встретится с боксером из Узбекистана Баходыром Джалоловым.

Бои за путевки в финал мирового первенства стартуют в пятницу, 20 сентября.

Напомним, на решающие поединки в Екатеринбург приедут легенды мирового бокса.

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Четыре россиянина вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

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Теги: бокс, сборная России, ЧМ, Екатеринбург



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