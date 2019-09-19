В Пентагоне признали растущее превосходство России над НАТО

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

По его словам, Россия является конкурентом и ведет себя все увереннее. Данфорд подчеркнул, что преимущество НАТО над Москвой сократилось, пишет Regnum.

Ранее военный начальник заявлял, что Россия имеет наибольший потенциал в военной сфере среди всех государств, представляющих угрозу для Вашингтона.

В числе последних он также назвал также КНДР, Иран и Китай. При этом, Данфорд подчеркнул, что среди перечисленных государств "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере". Он отметил, что Москва имеет ядерный потенциал и может действовать в киберпространстве.