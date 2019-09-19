На Ямале на 25 миллиардов вырос бюджет на трехлетку

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Глава комитета заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин отметил, что изменения касаются уточнения показателей главного финансового документа.

"Увеличены доходы и расходы на 2019 год в сумме 19,6 млрд, 2020 – 4,1 млрд, 2021 – 1,3 млрд руб. Бюджет сохранит свою сбалансированность, он пополнился, в частности, за счет налогов и безвозмездных поступлений от бюджетной системы. Деньги пойдут на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, строительство дорог и прочее", - сказал Казарин.

Депутат от ЛДПР Иван Вершинин поблагодарил коллег за решение.

"Мы рады тому, что часть всех позиций, что отстаивает ЛДПР, находит отражение в округе. В частности, меняется возраст молодых семей",- сказал он.

Изменения приняты единогласно.