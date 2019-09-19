11 Октября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

На Ямале на 25 миллиардов вырос бюджет на трехлетку

Депутаты заксобрания Ямала изменили бюджет на 2019 и плановые 2020-21 годы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Глава комитета заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин отметил, что изменения касаются уточнения показателей главного финансового документа.

"Увеличены доходы и расходы на 2019 год в сумме 19,6 млрд, 2020 – 4,1 млрд, 2021 – 1,3 млрд руб. Бюджет сохранит свою сбалансированность, он пополнился, в частности, за счет налогов и безвозмездных поступлений от бюджетной системы. Деньги пойдут на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, строительство дорог и прочее", - сказал Казарин.

Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний(2016)|Фото: zsyanao.ru

Депутат от ЛДПР Иван Вершинин поблагодарил коллег за решение.

"Мы рады тому, что часть всех позиций, что отстаивает ЛДПР, находит отражение в округе. В частности, меняется возраст молодых семей",- сказал он.

Изменения приняты единогласно.

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На Ямале на 25 миллиардов вырос бюджет на трехлетку

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Теги: бюджет, заксобрание Ямала, Виктор Казарин



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Развитие сюжета:

Ранее 19.12.2019 07:30 Мск На Ямале скорректирован бюджет на 2019 год

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Ранее 22.11.2018 09:03 Мск "Люди стали жить хуже". Оппозиция выступила против бюджета Ямала на трехлетку
Ранее 01.11.2018 15:24 Мск В заксобрание ЯНАО внесен бездефицитный проект бюджета на ближайшую трехлетку

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