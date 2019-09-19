В Бурятии захватили шамана, шедшего на Москву к Путину

Сегодня в 6 часов утра группа людей в гражданской одежде в сопровождении сотрудников ГИБДД захватила шамана Александра Габышева и вывезла в сторону Улан-Удэ. Об этом сообщает политик Максим Шевченко.

По его словам, спутники шамана спросонья даже не запомнили номера машин.

"Испугалась власть шамана, стало быть. Понимает, с чем дело имеет", - написал Шевченко.

Напомним, шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". Ранее после задержания спутников шамана в Улан-Удэ начались протесты, переросшие в массовые акции против итогов выборов .