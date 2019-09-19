11 Октября 2020
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

ЦИК и партии готовятся менять законы о выборах

На следующей неделе глава Центризбиркома России Элла Памфилова обсудит свои предложения по реформе избирательного законодательства с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.

Ранее она высказывалась за смягчение муниципального фильтра на губернаторских выборах. Коммунисты, ЛДПР и "Справедливая Россия" настаивают на отмене муниципального фильтра для кандидатов от парламентских партий.

В настоящее время для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов в регионе, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Зюганов считает, что стране нужен "ремонт выборной системы". Политик предложил главе государства собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. Как считает Зюганов, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.

"Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", — сказал Путин.

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ЦИК и партии готовятся менять законы о выборах

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Теги: ЦИК, партии, закон, выборы



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