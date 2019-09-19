Движение по трассе Пермь – Екатеринбург будет ограничено

В Екатеринбурге по ночам будут частично ограничено движение по трассе Р-242 на время дорожных работ.

Как сообщили Накануне.RU в "Уралуправтодор", на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург вечером 18 сентября начались работы по устройству слоев износа при въезде в столицу Урала.

На время работ в течение четырех ночей с 20 часов до 7 утра движение будет перекрываться по одной полосе: сначала закроют одну полосу в сторону Екатеринбурга, затем перейдут на направление в сторону Перми.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.