Движение по трассе Пермь – Екатеринбург будет ограничено
В Екатеринбурге по ночам будут частично ограничено движение по трассе Р-242 на время дорожных работ.
Как сообщили Накануне.RU в "Уралуправтодор", на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург вечером 18 сентября начались работы по устройству слоев износа при въезде в столицу Урала.
На время работ в течение четырех ночей с 20 часов до 7 утра движение будет перекрываться по одной полосе: сначала закроют одну полосу в сторону Екатеринбурга, затем перейдут на направление в сторону Перми.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.