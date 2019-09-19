Сбербанк назвал уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни россиян после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход жителей страны по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100% от его зарплаты.

Таковы результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка о тратах россиян на пенсии. Так, средний уровень дохода пожилых людей в РФ составляет 25 тыс. руб. в месяц с учетом дополнительных доходов, например, помощь родственников. А средний доход участников НПФ на пенсии составляет 38,5 тыс. руб. в месяц.

Согласно исследованию, россиянам, которые самостоятельно копят на пенсию, после завершения трудовой деятельности приходится меньше экономить. Около 60% клиентов НПФ Сбербанка тратят на еду меньше половины ежемесячного дохода, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов России предполагает, что поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят россиянам финансировать пенсию за счет личных взносов, вступят в силу с января 2021 года.

Как говорят в Минфине, необходимость принятия закона объясняется низким уровнем личного участия жителей страны в формировании пенсионного дохода. Как ожидается, что при новой системе россияне получат возможность финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода, при этом власти страны окажут им стимулирующую поддержку.