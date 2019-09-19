Эксперты рассказали, стоит ли ждать подорожания бензина

Экспорт бензина и дизельного топлива для российских компаний стал более привлекателен, после того, как мировые цены на нефть повысились после атак на нефтяные заводы в Арабских Эмиратах.

Однако россиянам не стоит ждать подорожания топлива внутри страны, сказали эксперты.

Они призвали не бояться увеличения цен, так как между правительством и нефтяниками существует договоренность - стоимость топлива не должна превышать текущий уровень инфляции, сообщают "Известия".

Ночью 14 сентября беспилотники атаковали в Саудовской Аравии нефтяное месторождение Хураис и предприятие по первичной очистке нефти на месторождении рядом с городом Абкаик. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении суточной добычи в два раза. Рынок отреагировал незамедлительно: фьючерсы Brent 16 сентября взлетели сразу на 19% - до $71 за баррель.

В мае беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии. Повреждения получили две насосные станции. На одной из них возник пожар, который вскоре удалось локализовать. Государственная нефтяная компания Aramco прекратила подачу нефти в трубопровод для оценки ущерба.