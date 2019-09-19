Эксперты: рабочую неделю можно сократить, но при снижении зарплат

Экономика России пока не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю.

При минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы стоит готовиться к увеличению рабочей недели, говорят эксперты РАНХиГС. По словам экономистов, в текущих экономических условиях снижение продолжительности рабочего времени с сохранением зарплат осуществить невозможно.

Ранее первый зампред Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко сообщил, что в нынешних условиях переход на четырехдневку в стране возможен только для чиновников, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, может быть введена четырехдневная рабочая неделя. Вопрос будет обсуждаться на совещании в Минтруде. Речь идет о компаниях из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства. Замминистра экономического развития Петр Засельский отметил, что конкретных параметров перехода пока нет и вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

Напомним, опрос HeadHunter показал, что большинство работодателей (76%) считают, что ради четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей. Они не поддерживают идею перехода на четырехдневку.