Грызлов: Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе

Киев после отказа подписать "формулу Штайнмайра" теряет возможности для улучшения ситуация в Донбассе, которые появились после смены власти в Украине.

Так считает полпред РФ контактной группе по Украине Борис Грызлов. После переговоров контактной группы в Минске он сообщил, что главным их итогом стал отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за прошедшие две недели не улучшилась, сообщает РИА "Новости".

Напомним, встреча в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе окончилась ничем. Представители Украины отказались подписать "формулу Штайнмайера", содержащую порядок политического урегулирования конфликта. Российский политолог Алексей Чеснаков отметил, что это ставит под вопрос смысл встречи лидеров "Нормандской четверки". Тем более что ее подписание было согласовано на 8-часовой встрече в Берлине 2 сентября.

"Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства", - написал Чеснаков.

Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик подчеркнул, что "формула Штайнмайера" вытекает из Минских соглашений.

По вопросу обмена "всех на всех" он заявил, что Донбасс и Киев могут скоро прийти к согласию.