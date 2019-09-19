Грызлов: Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Борис Грызлов Председатель Госдумы РФ (2010) | Фото: www.g8russia.ru

Грызлов: Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе

Киев после отказа подписать "формулу Штайнмайра" теряет возможности для улучшения ситуация в Донбассе, которые появились после смены власти в Украине.

Так считает полпред РФ контактной группе по Украине Борис Грызлов. После переговоров контактной группы в Минске он сообщил, что главным их итогом стал отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за прошедшие две недели не улучшилась, сообщает РИА "Новости".

Напомним, встреча в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе окончилась ничем. Представители Украины отказались подписать "формулу Штайнмайера", содержащую порядок политического урегулирования конфликта. Российский политолог Алексей Чеснаков отметил, что это ставит под вопрос смысл встречи лидеров "Нормандской четверки". Тем более что ее подписание было согласовано на 8-часовой встрече в Берлине 2 сентября.

"Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства", - написал Чеснаков.

Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик подчеркнул, что "формула Штайнмайера" вытекает из Минских соглашений.

По вопросу обмена "всех на всех" он заявил, что Донбасс и Киев могут скоро прийти к согласию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Грызлов: Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Донбасс, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.09.2019 21:10 Мск Провал переговоров в Минске: Украина отказалась подписать "формулу Штайнмайера"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети