В Москве найдена свалка с копиями паспортов россиян

Свалка с копиями паспортов граждан России обнаружена в Московской области.

Ее нашел местный житель, который отправился в лес за грибами. На свалке - тысячи копий различных документов граждан – паспорта, дипломы, доверенности на пользование данными документами. На документах видны все данные - имена, адреса, телефоны и серии страховых свидетельств.

Большинство найденных документов связаны с учебно-научным методическим центром при российском Минздраве, в котором проходят повышение квалификации медики и фармацевты. В случившемся будут разбираться правоохранители, сообщает "Рен ТВ".