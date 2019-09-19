11 Октября 2020
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Общество В России
Минздрав РФ (2018) | Фото: www.rosminzdrav.ru

В Минздраве прокомментировали сообщения о росте смертности от онкологических заболеваний

Главный онколог министерства здравоохранения РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в том числе - из-за правил закупки лекарств.

По словам эксперта, за последние 10 лет заболеваемость раком в нашей стране выросла на 23,7%, в то время как смертность за этот же промежуток времени практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.

В рамках программы борьбы с раком вступила в силу новая скриниговая концепция для выявления онкозаболеваний, которой будет охвачено практически всё население.

Как сообщил Каприн, всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен 1 трлн руб. Также стало известно, что Минздрав создает рабочую группу для оперативного реагирования на рыночные колебания. Она займется разработкой перспективных планов по импортозамещению и будет оперативно разрабатывать и принимать меры по внедрению альтернативных подходов и схем лечения. Также министерство направило своим главным внештатным специалистам запрос о потребности с лекарственных препаратах на 2020 год, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.

Об этом заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан. Проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.

По словам медика, в России начали исчезать медикаменты, необходимые пациентам ежедневно. Вместо них появляются "абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики", заявил Масчан.

В начале сентября сообщалось, что больницы в России удвоили траты на закупку лекарств для онкологических больных.

В первом полугодии лечебные учреждения купили противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года расходы на них составляли 17,7 млрд.

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В Минздраве прокомментировали сообщения о росте смертности от онкологических заболеваний

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Теги: Минздрав, онкология, лекарства



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