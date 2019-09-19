В Россию вернули похищенные указы Николая II

В МИД РФ выразили США благодарность за возвращение похищенных в начале 90-х годов прошлого века 16 указов императора Николая II 1905—1914 годов.

"Выражаем признательность американским правоохранительным органам и посольству США в Москве за вклад в восстановление исторической справедливости", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

По словам дипломатов, совместная работа по обнаружению и возвращению ценных документов демонстрирует "большой положительный потенциал конструктивного подхода в двустороннем взаимодействии".

Ранее стало известно о передаче американской стороной похищенных ценных документов Николая II. Их обнаружили в Министерстве внутренней безопасности США, сообщает RT.

Напомним, три года назад американская сторона передала российской 28 особо ценных исторических документов, среди которых - приказ за подписью Иосифа Сталина, именные указы Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Павла I.