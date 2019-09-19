Помпео: ЗРК Patriot не смогли отразить атаку на саудовские нефтяные объекты

Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что системы противовоздушной обороны в мире не всегда демонстрируют нужный результат.

Главе американской дипломатии задали вопрос, почему саудовские войска, у которых на вооружении стоят американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Системы ПВО иногда по всему миру демонстрируют противоречивый результат, даже самые лучшие не всегда перехватывают, - сказал он. - Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха".

Помпео также выразил уверенность в том, что тема нападения на саудовские нефтяные объекты будет поднята в Совете Безопасности ООН на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Ночью 14 сентября беспилотники атаковали в Саудовской Аравии нефтяное месторождение Хураис и предприятие по первичной очистке нефти на месторождении рядом с городом Абкаик. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении суточной добычи в два раза. Рынок отреагировал незамедлительно: фьючерсы Brent 16 сентября взлетели сразу на 19% - до $71 за баррель.

В мае беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии. Повреждения получили две насосные станции. На одной из них возник пожар, который вскоре удалось локализовать. Государственная нефтяная компания Aramco прекратила подачу нефти в трубопровод для оценки ущерба.