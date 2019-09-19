Мэрия Нижневартовска подготовила все «сани летом». Зима не придет в город, как снег на голову.

Прихотливая информационная повестка в России чуть не все лето кружила вокруг мало кому интересных выборов в столичную думу, потом затанцевала вокруг всем интересного 1 сентября и начала нового учебного года, а после 8 сентября запрыгала по ухабам единого дня голосования. А, на самом деле, главное уже с конца лета – это такая скучная, но жизненно важная тема как готовность к зиме.

Касается напрямую всей страны, но особенно важно, конечно, в северных регионах нашей необъятной Родины. Для Югры вопрос подготовки к зиме в принципе никогда из рабочей повестки и не уходит. Только заканчивается отопительный период и сразу начинается подготовка к следующему осенне-зимнему сезону. Львиная доля забот ложится на плечи муниципалитетов.

Тепло пошло

В Нижневартовске уже дали тепло. Причем, социальные объекты стали подключать прямо с началом сентября, по заявке учреждения. Если в 2018 году начало отопительного сезона было с 10 сентября, то в 2019 городские службы подготовили сложную инфраструктуру уже к 1 сентября, а со 2 сентября по заявкам социальных учреждений уже началось реальное подключение к теплоснабжению.

Заместитель директора городского департамента ЖКХ Ринат Назмутдинов рассказал Накануне.RU, что город полностью готов к отопительному сезону. "В школы, садики, больницы тепло подано. По закону, в многоквартирные жилые дома тепло подают, когда пять дней подряд холоднее +8. Все котельные готовы, котлы подготовлены. По всем домам все проверено. В любой момент нам дадут отмашку, начнем сезон. Если дадим тепло раньше, прокуратура спросит, на каком основании вы, администрация, дали отопление?" - сказал Назмутдинов.

Капризы погоды, конечно, не предусмотришь, но, главное , что город готов к зиме. Эти скучные рабочие рекорды готовности стали возможны по простой причине - власти Нижневартовска все нюансы подготовки к зиме держат под контролем постоянно. Зима в столице Самотлора расслабиться не дает никогда, а серьезная изношенность городской инфраструктуры, как ни крути, по факту – дополнительный вызов для специалистов мэрии.

Задача команды городских управленцев под руководством главы Василия Тихонова очевидна - обеспечение жителей города в течение долгой зимы теплом, водой, светом. Но вот, чтобы эту очевидность обеспечить, работать приходится с весны.

Начало гидравлических испытаний в городе стартовало еще в конце мая. График отключений был доступен всем горожанам на портале главы города «Наш Нижневартовск». Сервис позволил любому жителю Нижневартовска узнать, когда именно не будет горячей воды в определенном доме.

Испытание трубами

Уже к середине июля гидравлические испытания сетей позволили выявить 47 порывов. До конца лета специалисты заменили около 4,5 км теплосетей , на что потратили из бюджетов различных уровней примерно 150 млн. рублей. Подрядчики работали на объектах, не покладая рук. Заметим, что кроме обновления труб стояла задача восстановить газоны, тротуары и дорожное полотно. Параллельно на городских котельных шла диагностика оборудования. Самый масштабный ремонт провели на котельной, расположенной в районе Рыбзавода.

Не забыли и о резервных мощностях. Зима в Югре предсказуема разве что своей суровостью, а потому команда городских властей Нижневартовска заранее пытается создать резерв на всякий, как говорится, непредвиденный случай. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону и с целью повышения надежности энергоснабжения водоочистных сооружений в МУП Нижневартовска «Горводоканал» установили дизельную электростанцию – как резервный источник питания на случай непредвиденных ситуаций, городская казна потратила на это около 20 млн рублей.

«Энергетическая установка мощностью 1500 кВт будет использоваться при нарушении работы основного источника питания на водоочистных сооружениях 2, например, в случае аварии на сетях. Дизельная электростанция позволит в короткие сроки обеспечить бесперебойную работу на предприятии, соответственно и непрерывное водоснабжение города», – пояснил и.о. главного инженера МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» Олег Щербаков. Стоит отметить, что, как рассказал мастер электроучастка Вячеслав Харкевич, запуск дизель-генератора потребует в случае чего не более 10 секунд.

Так что в случае аварийных ситуаций город без воды не останется. Директор МУП «Горводоканал» Анатолий Боков рассказал: «Это источник мощностью в 1,5 мегаватта. Чтобы зимой у нас был стопроцентный резервный источник питания для объектов «Горводоканала». У нас есть еще две дизельных станции. Все это оборудование дает стопроцентный запас резервной энергии. В случае каких-либо нежелательных ситуаций с подачей электричества, наши резервные источники позволят без перебоев подавать ресурсы населению».

То, что сети отремонтированы и готовы к зиме – хорошо, что есть резерв энергопитания – еще лучше. Но вот какая вода по этим сетям пойдет в квартиры вартовчан – вопрос не менее важный. Напомним, что водоочистные сооружения №2 были введены в эксплуатацию в 1979 году. Ежедневно в штатном режиме здесь обрабатывается до 46 тысяч кубических метров воды, которая затем подается в магистральные и распределительные сети водоснабжения Нижневартовска.

И, тут радует, что вопрос качества питьевой воды в квартирах вартовчан тоже в зоне внимания городских властей. В конце августа губернатор Югры Наталья Комарова, глава города Василий Тихонов и общественники приняли участие в приемке готовности водоочистных сооружений №2 Нижневартовска к осенне-зимнему периоду.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и его региональной составляющей «Чистая вода» на объекте был выполнен капитальный ремонт на общую сумму в 7,3 млн рублей. В результате были отремонтированы дренажная система фильтров, фасады хлораторной и галереи реагентного корпуса. Произвели чистку резервуаров чистой воды, промышленных стоков, промывных вод, отстойников с камерой хлопьеобразования, смесителей, контактных камер.

Результат всех этих усилий порадовал. Лабораторно-производственный контроль качества, вода, подаваемой с водоочистных сооружений, соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил. Качество, безопасность, своевременность - три кита, которых придерживается в своей работе коллектив «Горводоканала». С водоочистных сооружений очищенная вода поступает в дома вартовчан. В 2018 году из реки Вах было поднято 21,5 млн куб. м воды. Из них 18,3 млн куб. м воды очищено и направлено для нужд вартовчан. Это примерно 18 млрд литровых бутылок.

Сложное и уже не новое хозяйство городского тепло и водоснабжения в столице Самотлора, конечно, нуждается не только в постоянном контроле и подготовке к зиме, по большому счету было бы правильно провести полный «апгрейд» всех сетей. Но это колоссальные затраты, которые городской глава предлагает решать путем заключения концессионных соглашений.

Мнение Василия Тихонова таково: "Концессия сегодня наиболее удобная форма сотрудничества городской власти и бизнеса в решении городских проблем". Сетям городских предприятий уже более 40 лет. "Предприятиям требуется все больше средств. Ежегодно мы тратим средства из бюджета на модернизацию, капитальный ремонт, реконструкцию. И средства идут не только из бюджета города, но и из бюджета округа», — говорит Василий Тихонов.

Чтобы тепло не терялось, а дома не загорались

Но пока вопрос концессии прорабатываются, вартовчане готовили город к зиме основательно, дотошно и по всем направлениям, не забывая про окраины. А как раз на окраинах Нижневартовска очень немало деревянных домов, в том числе и многоквартирных. «В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в ветхом жилищном фонде проводятся мероприятия по утеплению трубопроводов в подъездах, замена разбитых стекол, входных дверей в подъездах жилых домов», - рассказала заместитель директора МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» Вероника Субицкая.

На обслуживании у этого предприятия ни много, ни мало, а 189 деревянных домов, в том числе 110 многоквартирных. Всего же в план мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме по Нижневартовску включено 1017 многоквартирных домов. Большинство – капитальные многоквартирники. Около 11,4 млн. рублей потратили, чтобы подготовить их к зиме.

Отдельно стоит заметить, что в Нижневартовске все городские вопросы и мероприятия стараются делать, поддерживая постоянный диалог с жителями. Подготовка к зиме – не исключение. В течение лета коммунальным службам удается отработать те обращения граждан, которые поступают на протяжении зимы. «Зимой поступают заявки от горожан с жалобами на холод в квартире. При температуре -20 градусов наши сотрудники с помощью специального прибора проводят обследование и фиксируют выявленные недостатки, выносится решение о необходимости принятия каких-либо мер», - пояснила начальник ЖЭУ №27 Инна Макарова.

Этим летом только на территории данного ЖЭУ обновили около 300 кв. м. фасадов. Промышленные альпинисты, имеющие соответствующие допуски и прошедшие инструктаж по технике безопасности, работали на совесть, использовали новые технологии, например, «мокрый фасад», которая зарекомендовала себя как наиболее эффективная.

Еще один непростой вопрос - огнезащитная обработка жилого фонда. Например, на территории обслуживаемой МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» в этом году обработали более 20 кровель. «Для обработки деревянных конструкций на чердаке применяется состав, который обеспечивает первую группу огнезащиты. Раствор проникает в структуру дерева, оно становится трудносгораемым. Если присутствует пламя, то древесина будет тлеть, но не гореть», - рассказал руководитель подрядной организации Александр Зименс.

Обработали и проверили на качество – чтобы быть уверенными, не загорится. Кстати, собственники и наниматели жилья дополнительных расходов не несли, затраты были внесены в квартплату. И, по словам и.о. главного инженера МУП Нижневартовска «ПРЭТ №3» Максима Коростелева, такая обработка чердачных помещений проводится каждые пять лет.

Если говорить о всем комплексе подготовки к зиме, то в городе уже не первый год идет системная работа по так называемым паспортам готовности домов к осенне-зимнему периоду. И это не формальный перечень еще одного бумажного потока. А как раз учет и контроль по каждому дому - что сделано, что надо,в какие сроки и какими силами еще сделать, чтобы жители дома чувствовали себя комфортно во время югорской зимы.

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ольга Истомина рассказала Накануне.RU, что при подготовке города к отопительному сезону сначала утверждается план подготовки к отопительному сезону, в рамках которого летом проходят различные мероприятия. "Чтобы выдать паспорт готовности по всем объектам, нам должны предоставить специальный акт, паспорт готовности объектов, к нему также добавляют акт промывки и опрессовки системы отопления и исправности приборов учета. После этого выдается паспорт готовности на учреждение, предприятие жилищно-коммунальной сферы", - сказала Истомина. Регламентирует всю работу специальное положение администрации города.

Итоговый паспорт оформляет департамент жилищно-коммунального хозяйства. Для его оформления все УК предоставляют о каждом доме необходимый пакет документов, в частности, акт готовности. "Паспорт влияет на получение аналогичного документа городского масштаба. После того, как на каждое предприятие выдается такой документ, начинается работа Ростехнадзора, его сотрудники начнут деятельность в этой части 20 сентября. Итог – городу выдают такой документ. Дата начала отопительного сезона не зависит от получения свидетельства о готовности. В социальных учреждениях после поступления к нам от них заявки тепло пустили еще 1 сентября, в жилых домах батареи нагреются сегодня, 19 сентября", - сказала Истомина.

Паспорта готовности к отопительному сезону имеют все дома Нижневартовска – их получили все управляющие компании. Подготовка началась еще в прошлом сезоне. "15 мая утвержден план мероприятий по подготовке к отопительному сезону, где описаны все мероприятия, которые мы должны за май – сентябрь сделать. В том числе, сказано и про УК, что надо сделать, чтобы подготовить дом к зиме, - утеплить чердачные перекрытия, проверить исправность стекол, окон и жалюзи, отремонтировать или заменить входные, тамбурные и подвальные двери, чердачные люки, выходы на крышу, разбитые стекла, установить доводчики, утеплить трубопроводы на чердаке и в подвале, провести электромонтажные и сантехнические работы", - сказала Истомина.

По ее словам, в основном, УК начинают эту работу еще зимой, а деньги включены в графу квитанции "текущий ремонт", в содержании "квадрата". "Что касается наших ресурсоснабжающих организаций, в частности, теплоснабжения и горводоканала, планово-предупредительный ремонт объектов заложен в тариф, а если нужен капительный ремонт ветхих сетей – это мы тоже делаем во время подготовки к новому отопительному сезону – дают деньги из городской казны. В этом году из бюджета округа дали 20 млн, города – 178 млн руб., они пошли на капремонт 8 км ветхих сетей. 4 из них – горячая вода и тепло, 3,7 км – холодная и водоотведение. Полностью заменены сети тепла и горячей воды, остальное – это никак не влияет на отопительный сезон – закончат менять к середине ноября", - сказала Истомина.

Если подытожить, то понятно, только зима даст окончательную оценку всей подготовке к ней, но уже сентябрь в Нижневартовске показывает – город подключается к теплоснабжению планово. Планово – это то, что обычно обыватель и не замечает, считает само собой разумеющимся. Правда, в Нижневартовске хватает активных граждан, которые не только готовы критически оценивать работу городских властей, но и помогать ей.

Разговаривая с Накануне.RU о подготовке столицы Самотлора к зиме, член городской Общественной палаты Олег Заверюха рассказал о том, что город готов к зиме.

"Допустим, возьмем улицу Маршала Жукова. Рабочие две-три недели меняли теплотрассу на углу с Северной. Хорошо удивило то, что сделали все идеально: благоустроили все, положили асфальт, завезли чернозем, посеяли траву, водоотводы сделали. За 43 года жизни в Нижневартовске такого не наблюдал. По всей улице Маршала Жукова меняли трубы на пластиковые. Сейчас хожу и езжу по этой улице, она выглядит лучше, чем было. Подход к работе радует, лет 10-15 назад такого не было", - сказал Заверюха.

Зима в Нижневартовск не придет неожиданно, подготовка к осенне-зимнему периоду прошла планово.