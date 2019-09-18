В Прикамье за мошенничество осудили депутата и специалиста центра поддержки предпринимателей

В Пермском крае осуждены специалист филиала регионального центра поддержки предпринимательства и депутат земсобрания Кишертского муниципального района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Специалист обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, а депутат - в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2015 г. с помощью трех бизнесменов, которые ранее были осуждены условно за аналогичные преступления, подсудимые направили в Минсельхоз края подложные документы и получили субсидии на сумму свыше 3,9 млн руб. В документах было указана информация о сделках и затратах, связанных с проектной деятельностью в АПК. Однако на самом деле сделки были заключены на подставных лиц и носили номинальный характер.

Кунгурский городской суд приговорил специалиста к терм с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А также назначил ему штраф в сумме 250 тыс. руб. Депутату дали два года условно и штраф в 150 тыс. руб.

С целью возмещения ущерба, причиненного бюджету края, на имущество одной осужденной наложен арест.

Приговор в законную силу не вступил.