Провал переговоров в Минске: Украина отказалась подписать "формулу Штайнмайера"

Встреча в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе окончилась ничем. Представители Украины отказались подписать "формулу Штайнмайера", содержащую порядок политического урегулирования конфликта.

Российский политолог Алексей Чеснаков отметил, что это ставит под вопрос смысл встречи лидеров "Нормандской четверки". Тем более что ее подписание было согласовано на 8-часовой встрече в Берлине 2 сентября.

"Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства", - написал Чеснаков.

Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик подчеркнул, что "формула Штайнмайера" вытекает из Минских соглашений.

По вопросу обмена "всех на всех" он заявил, что Донбасс и Киев могут скоро прийти к согласию.

Однако ключевой является политическая часть соглашений. Здесь Киев выдвинул ряд условий, о которых написала пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер. Это: полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы в Донбассе украинских политических партий и СМИ, передача контроля над границей с Россией Киеву.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что разведение сил в Петровском и Золотом сорвано Украиной, так как она отказывается синхронно выполнять шаги в политической плоскости и вопросах безопасности. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова также отметила, что Киев не готов к политическому урегулированию.

Олифер же обвинила в срыве разведения сил Россию.

По существу, Киев вернулся к прежним невыполнимым требованиям, ставя условием "урегулирования" капитуляцию Донбасса и признание Россией Крыма как части Украины с допуском туда наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, после обнадеживающих заявлений о готовности провести выборы в Киев спешно приехал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. И глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместном с ним брифинге отрекся от особого статуса Донбасса, заявив, что максимум, на что может рассчитывать Донбасс, - это "децентрализация". А позже от своих заявлений о выборах в Донбассе отрекся и президент Владимир Зеленский.