Провал переговоров в Минске: Украина отказалась подписать "формулу Штайнмайера"

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Донбасс, переговоры, Минск (2016) | Фото: cxid.info

Провал переговоров в Минске: Украина отказалась подписать "формулу Штайнмайера"

Встреча в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе окончилась ничем. Представители Украины отказались подписать "формулу Штайнмайера", содержащую порядок политического урегулирования конфликта.
Читайте также:

Российский политолог Алексей Чеснаков отметил, что это ставит под вопрос смысл встречи лидеров "Нормандской четверки". Тем более что ее подписание было согласовано на 8-часовой встрече в Берлине 2 сентября.

"Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства", - написал Чеснаков.

Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик подчеркнул, что "формула Штайнмайера" вытекает из Минских соглашений.

По вопросу обмена "всех на всех" он заявил, что Донбасс и Киев могут скоро прийти к согласию.

Однако ключевой является политическая часть соглашений. Здесь Киев выдвинул ряд условий, о которых написала пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер. Это: полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы в Донбассе украинских политических партий и СМИ, передача контроля над границей с Россией Киеву.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что разведение сил в Петровском и Золотом сорвано Украиной, так как она отказывается синхронно выполнять шаги в политической плоскости и вопросах безопасности. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова также отметила, что Киев не готов к политическому урегулированию.

Олифер же обвинила в срыве разведения сил Россию.

По существу, Киев вернулся к прежним невыполнимым требованиям, ставя условием "урегулирования" капитуляцию Донбасса и признание Россией Крыма как части Украины с допуском туда наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, после обнадеживающих заявлений о готовности провести выборы в Киев спешно приехал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. И глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместном с ним брифинге отрекся от особого статуса Донбасса, заявив, что максимум, на что может рассчитывать Донбасс, - это "децентрализация". А позже от своих заявлений о выборах в Донбассе отрекся и президент Владимир Зеленский.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Провал переговоров в Минске: Украина отказалась подписать "формулу Штайнмайера"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.09.2019 02:01 Мск Грызлов: Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети