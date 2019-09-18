Отставки в Крыму: руководители городских и районных администраций сложили полномочия

Глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил об отставках глав городских и районных администраций, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Аксенова он предложил мэрам сложить полномочия для того, чтобы сформировать новую команду, в том числе на местах.

"Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", - сообщил глава Крыма.

Он также добавил, что скоро на местах будут объявлены конкурсы на должность мэров. Решения о сроках проведения конкурсов примут вновь парламентарии районных и городских дум во время заседаний.