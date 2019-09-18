Перестрелка в Москве: полицейские могли подкинуть взятку коллеге

Следователи рассматривают несколько версий произошедшей возле станции метро Рязанский проспект, сообщает телеграм-канал Baza.

По некоторым данным, перестрелка началась после того, как сотрудники ОСБ подкинули полицейскому Смирнову 1000 руб. вдобавок к еще 2 тыс., которые он получил от мигранта. Это позволило бы им "утяжелить" статью. Якобы из-за такой несправедливости полицейский открыл стрельбу.

Еще одна версия, заключается в том, что сотрудники ОСБ с помощью этой тысячи могли подстраховаться, если Смирнов успеет "сбросить" взятку.

Напомним, сегодня вечером в Москве на станции метро Рязанский проспект произошла перестрелка. По информации Mash, сотрудники собственной безопасности МВД по городу Москве пытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы. Основанием для задержания якобы стала взятка в сумме 2 тыс. руб.

Полицейский сдаваться отказался и открыл огонь – в результате один полицейский был убит, другой ранен и в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Стрелявшего задержали.

Mash сообщает, что на допросе полицейский заявил, что взятку не брал, несмотря на то, что ему предлагали. Как раз в этот момент в комнату УВД на Московском метрополитене зашли полицейские из ОСБ, начался конфликт, мужчина открыл огонь.