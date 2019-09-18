11 Октября 2020
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перестрелка, стрельба, метро Рязанский проспект (2019) | Фото: Mash

Перестрелка в Москве: полицейские могли подкинуть взятку коллеге

Следователи рассматривают несколько версий произошедшей возле станции метро Рязанский проспект, сообщает телеграм-канал Baza.

По некоторым данным, перестрелка началась после того, как сотрудники ОСБ подкинули полицейскому Смирнову 1000 руб. вдобавок к еще 2 тыс., которые он получил от мигранта. Это позволило бы им "утяжелить" статью. Якобы из-за такой несправедливости полицейский открыл стрельбу.

Еще одна версия, заключается в том, что сотрудники ОСБ с помощью этой тысячи могли подстраховаться, если Смирнов успеет "сбросить" взятку.

Напомним, сегодня вечером в Москве на станции метро Рязанский проспект произошла перестрелка. По информации Mash, сотрудники собственной безопасности МВД по городу Москве пытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы. Основанием для задержания якобы стала взятка в сумме 2 тыс. руб.

Полицейский сдаваться отказался и открыл огонь – в результате один полицейский был убит, другой ранен и в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Стрелявшего задержали.

Mash сообщает, что на допросе полицейский заявил, что взятку не брал, несмотря на то, что ему предлагали. Как раз в этот момент в комнату УВД на Московском метрополитене зашли полицейские из ОСБ, начался конфликт, мужчина открыл огонь.

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Перестрелка в Москве: полицейские могли подкинуть взятку коллеге

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Теги: перестрелка, стрельба, метро Рязанский проспект, взятка



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Ранее 18.09.2019 19:44 Мск В Москве полицейский устроил стрельбу по своим коллегам: один ранен, второй погиб

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