В Москве полицейский устроил стрельбу по своим коллегам: один ранен, второй погиб

Сегодня вечером в Москве на станции метро Рязанский проспект произошла перестрелка между полицейскими. По информации телеграм-канала Mash, сотрудники собственной безопасности МВД по городу Москве попытались задержать своего коллегу - сотрудника патрульно-постовой службы.

Основанием для задержания, якобы стала взятка, которую полицейский получил от мигранта. Сумма взятки составила 2 тыс. руб.

Сдаваться сотрудник правоохранительных органов отказался и открыл огонь по коллегам. Очевидцы события сообщают, что стрелял мужчина много раз, и даже успел перезарядить оружие.

В пресс-службе московского ГУ МВД России сообщили Накануне.RU, что стрельбу сотрудник ППСП открыл при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД на ММ ГУ МВД России по Москве. Один из полицейских был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По информации ведомства, стрелявший полицейский был задержан на месте происшествия.

В пресс-службе московского СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По информации Mash, во время допроса полицейский заявил, что взятку ему действительно предлагали. Однако, как утверждает задержанный, денег он не брал. По его словам, именно в этот момент в комнату УВД на Московском метрополитене зашли полицейские из ОСБ. Между ними вспыхнул конфликт итогом которого и стала стрельба.