10 Октября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Николай Ольховский, депутат (2019) | Фото: vk.com/wolfakella

В Челябинске инвалид-колясочник избрался депутатом и не смог попасть на работу из-за отсутствия пандусов

В Челябинске инвалид-колясочник Николай Ольховский избрался в районный совет депутатов. Однако на работу он попасть не смог, поскольку здание администрации оказалось не приспособлено для инвалидов - нет ни пандусов, ни лифтов.

Как сообщает Mash, прием депутату пришлось вести на первом этаже, за столом вахтерши. Николай Ольховский стремится к тому, чтобы сделать город доступным для всех. Он борется за низкопольные автобусы и трамваи, низкие бордюры.

"Мне кажется, это в принципе очень правильное, и, возможно, в некоторой степени прорывное для Челябинска событие. Я считаю очень хорошая ситуация, когда инвалиды не просто просят себе вход в какое-то учреждение, потому что это положено по стандартам, а когда они участвуют в жизни города, занимают места в политических структурах, устраиваются на работу в органы власти. А город, в свою очередь, устраивает им условия для работы. это правильное и хорошее взаимодействие", - прокомментировал депутат.

Николай Ольховский считает, что если этот случай привлечет внимание к проблеме, значит все не зря.

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В Челябинске инвалид-колясочник избрался депутатом и не смог попасть на работу из-за отсутствия пандусов

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Теги: Николай Ольховский, пандусы, инвалид-колясочник, депутат, доступная среда



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