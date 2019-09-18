В Челябинске инвалид-колясочник избрался депутатом и не смог попасть на работу из-за отсутствия пандусов

В Челябинске инвалид-колясочник Николай Ольховский избрался в районный совет депутатов. Однако на работу он попасть не смог, поскольку здание администрации оказалось не приспособлено для инвалидов - нет ни пандусов, ни лифтов.

Как сообщает Mash, прием депутату пришлось вести на первом этаже, за столом вахтерши. Николай Ольховский стремится к тому, чтобы сделать город доступным для всех. Он борется за низкопольные автобусы и трамваи, низкие бордюры.

"Мне кажется, это в принципе очень правильное, и, возможно, в некоторой степени прорывное для Челябинска событие. Я считаю очень хорошая ситуация, когда инвалиды не просто просят себе вход в какое-то учреждение, потому что это положено по стандартам, а когда они участвуют в жизни города, занимают места в политических структурах, устраиваются на работу в органы власти. А город, в свою очередь, устраивает им условия для работы. это правильное и хорошее взаимодействие", - прокомментировал депутат.

Николай Ольховский считает, что если этот случай привлечет внимание к проблеме, значит все не зря.