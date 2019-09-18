10 Октября 2020
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Владимир Зеленский, Варфоломей, Фанар (2019) | Фото: Facebook, Александр Вознесенский

Филарет: Варфоломей просил Зеленского уничтожить киевский "патриархат", а Порошенко - предатель

Лидер раскольнического киевского "патриархата" (КП) Михаил Денисенко-Филарет сообщил, что экуменический патриарх Варфоломей во время встречи на Фанаре 8 августа просил украинского президента Владимира Зеленского ускорить ликвидацию КП. Об этом говорится на сайте КП.
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По его словам, "единая церковь" раскольников "агрессивно борется" против КП потому, что им такое задание дал Варфоломей. Этому также способствовал экс-президент Петр Порошенко, который пошел на сговор с Фанаром для ликвидации КП, чтобы выиграть президентские выборы, уверен Филарет. Он назвал Порошенко предателем.

Кроме того, он обвинил Варфоломея в желании "получить особую власть в православии", для чего и был созван "всеправославный собор" на Крите в 2016 году (Накануне.RU писало об этом еще накануне форума и даже задолго до него). И на этом основании он дал раскольникам свой томос.

"Но и в этом деле он руководствовался своими собственными интересами. А каковы его интересы? Чтобы украинская церковь находилась в зависимом от него положении", – подчеркнул лидер КП.

Самое интересное, что Филарет ни в 2016 году, ни в прошлом году, когда Варфоломей готовил свой томос, не обвинял его ни в чем, а наоборот, всячески поддерживал, подчеркивая, что Фанар главнее всех. И только когда его отодвинули от власти в новообразованной "единой церкви", Филарет высказал все, что думает.

Ранее Филарет не раз обвинял Варфоломея: в желании захватить украинскую паству, руководстве уничтожением КП, нарушении права быть лидером новой структуры.

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Филарет: Варфоломей просил Зеленского уничтожить киевский "патриархат", а Порошенко - предатель

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет, Варфоломей



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