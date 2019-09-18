Филарет: Варфоломей просил Зеленского уничтожить киевский "патриархат", а Порошенко - предатель

Лидер раскольнического киевского "патриархата" (КП) Михаил Денисенко-Филарет сообщил, что экуменический патриарх Варфоломей во время встречи на Фанаре 8 августа просил украинского президента Владимира Зеленского ускорить ликвидацию КП. Об этом говорится на сайте КП.

По его словам, "единая церковь" раскольников "агрессивно борется" против КП потому, что им такое задание дал Варфоломей. Этому также способствовал экс-президент Петр Порошенко, который пошел на сговор с Фанаром для ликвидации КП, чтобы выиграть президентские выборы, уверен Филарет. Он назвал Порошенко предателем.

Кроме того, он обвинил Варфоломея в желании "получить особую власть в православии", для чего и был созван "всеправославный собор" на Крите в 2016 году (Накануне.RU писало об этом еще накануне форума и даже задолго до него). И на этом основании он дал раскольникам свой томос.

"Но и в этом деле он руководствовался своими собственными интересами. А каковы его интересы? Чтобы украинская церковь находилась в зависимом от него положении", – подчеркнул лидер КП.

Самое интересное, что Филарет ни в 2016 году, ни в прошлом году, когда Варфоломей готовил свой томос, не обвинял его ни в чем, а наоборот, всячески поддерживал, подчеркивая, что Фанар главнее всех. И только когда его отодвинули от власти в новообразованной "единой церкви", Филарет высказал все, что думает.

Ранее Филарет не раз обвинял Варфоломея: в желании захватить украинскую паству, руководстве уничтожением КП, нарушении права быть лидером новой структуры.