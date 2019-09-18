Оппозиция использует дело Устинова как повод для организации новых беспорядков в Москве, заявил Фёдоров

Оппозиция пытается выставить Павла Устинова, чуть ли не жертвой и всячески снижает значимость доводов обвинения следствия. В сети появились обрезанные видеоролики, где фрагмент нападения Устинова на сотрудника правоохранительных органов вырезан. Если так пойдёт дальше, то совершенно очевидно, что россиян хотят склонить к бунту. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

Напомним, что 16 сентября Тверской суд отправил на 3,5 года в колонию общего режима участника незаконного митинга в центре Москвы Павла Устинова за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать дебошира Устинова, который выкрикивал антиправительственные лозунги и всячески нарушал общественный порядок, принимая участие в массовых беспорядках. Устинов оказал сопротивление полиции и вывихнул Лягину плечо. При всём при этом, свою вину участник незаконного митинга не признал.

В Госдуме увидели в попытках оправдать Устинова технологию по уничтожению России.

В ходе судебного процесса изучались видеоматериалы, были опрошены свидетели. Давая показания, Лягин рассказал, что провел 20 дней в больнице им. Склифосовского с вывихом плеча.

Как отметил Евгений Федоров, либеральные, прозападные и западные СМИ используют определенную технологию, которая запущена после того, как организаторы незаконных митингов — скандально известный блогер Алексей Навальный и его пособница Любовь Соболь — уехали за границу на консультацию со своими западными спонсорами. Устинов был лишь поводом.

«Есть ролики, в которых видно, что он сопротивлялся полиции. И он получил по заслугам. Но им это неважно. Его используют в качестве «сакральной жертвы». Они сами и спровоцировали — незаконные действия, в результате которых он оказался в тюрьме. Это технология. Ее задача — не получить правду, не освободить его, а раскачать в стране ситуацию, направленную на уничтожение российского государства и народа. Эта задача была, когда призывали к незаконным митингам, эта задача и осталась. Просто меняется ее форма реализации», — пояснил Евгений Федоров.

Итак, по мнению политика, либеральные и западные СМИ пытаются склонить общество к бунту в попытках оправдать Устинова.

Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал силовой прием, использованный Устиновым против полицейского, отметив, что сопротивление сотруднику полиции незаконно. Кроме того, Устинов проявил агрессию.

Подельница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь пыталась втянуть в свои грязные игры и главу ЦИК Эллу Памфилову. Она призвала её участвовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что сделало бы легальной незаконную акцию, оказав еще большее давление на избирательный процесс в столице. Однако глава ЦИК назвала предложение Соболь провокацией, в которой не было смысла.