Оппозиция использует дело Устинова как повод для организации новых беспорядков в Москве, заявил Фёдоров

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
устинов, пикет, телеграм канал &quot;выпускайте кракена&quot; (2019) | Фото:https://t.me/rlz_the_kraken

Оппозиция использует дело Устинова как повод для организации новых беспорядков в Москве, заявил Фёдоров

Оппозиция пытается выставить Павла Устинова, чуть ли не жертвой и всячески снижает значимость доводов обвинения следствия. В сети появились обрезанные видеоролики, где фрагмент нападения Устинова на сотрудника правоохранительных органов вырезан. Если так пойдёт дальше, то совершенно очевидно, что россиян хотят склонить к бунту. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

Напомним, что 16 сентября Тверской суд отправил на 3,5 года в колонию общего режима участника незаконного митинга в центре Москвы Павла Устинова за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать дебошира Устинова, который выкрикивал антиправительственные лозунги и всячески нарушал общественный порядок, принимая участие в массовых беспорядках. Устинов оказал сопротивление полиции и вывихнул Лягину плечо. При всём при этом, свою вину участник незаконного митинга не признал.

В Госдуме увидели в попытках оправдать Устинова технологию по уничтожению России.

В ходе судебного процесса изучались видеоматериалы, были опрошены свидетели. Давая показания, Лягин рассказал, что провел 20 дней в больнице им. Склифосовского с вывихом плеча.

Как отметил Евгений Федоров, либеральные, прозападные и западные СМИ используют определенную технологию, которая запущена после того, как организаторы незаконных митингов — скандально известный блогер Алексей Навальный и его пособница Любовь Соболь — уехали за границу на консультацию со своими западными спонсорами. Устинов был лишь поводом.

«Есть ролики, в которых видно, что он сопротивлялся полиции. И он получил по заслугам. Но им это неважно. Его используют в качестве «сакральной жертвы». Они сами и спровоцировали — незаконные действия, в результате которых он оказался в тюрьме. Это технология. Ее задача — не получить правду, не освободить его, а раскачать в стране ситуацию, направленную на уничтожение российского государства и народа. Эта задача была, когда призывали к незаконным митингам, эта задача и осталась. Просто меняется ее форма реализации», — пояснил Евгений Федоров.

очередь, устинов, телеграм канал "выпускайте кракена"(2019)|Фото:https://t.me/rlz_the_kraken

Итак, по мнению политика, либеральные и западные СМИ пытаются склонить общество к бунту в попытках оправдать Устинова.

Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал силовой прием, использованный Устиновым против полицейского, отметив, что сопротивление сотруднику полиции незаконно. Кроме того, Устинов проявил агрессию.

Подельница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь пыталась втянуть в свои грязные игры и главу ЦИК Эллу Памфилову. Она призвала её участвовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что сделало бы легальной незаконную акцию, оказав еще большее давление на избирательный процесс в столице. Однако глава ЦИК назвала предложение Соболь провокацией, в которой не было смысла.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Оппозиция использует дело Устинова как повод для организации новых беспорядков в Москве, заявил Фёдоров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: актер устинов, любовь соболь, госдеп федоров, оппозиция, беспорядки в москве, алексей навальный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети