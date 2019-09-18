В Сургуте виновнику падения детей в вентиляционную шахту грозит до трех лет колонии

Травмы, полученные двумя маленькими сургутянами при падении в вентиляционную шахту, ставят в вину рабочему, который не огородил опасное место строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, трагедия произошла около 21.00 14 августа. Семи- и девятилетний мальчики упали с пятиметровой высоты в вентиляционную шахту, которая находилась в одном из технических строений, расположенных во дворе ЖК "Возрождение". Доступ туда стал возможным из-за строительных работ. Один из них получил перелом бедренной кости, травмы второго не повлекли вреда.

Как оказалось, вентиляционные решетки на строении отсутствовали с 12 августа, их сняли на время проведения строительно-монтажных работ. Следствие полагает, что должностное лицо, ответственное за безопасность строительства на объекте, не ограничило доступ в вентиляционную шахту посторонних. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".