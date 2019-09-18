10 Октября 2020
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Тюменский нефтегазовый форум (2019) | Фото: Накануне.RU

Закулисье нефтегазового форума в Тюмени: как под звон бокалов и рояль россиянам "газовую ипотеку" придумывали

В Тюмени с помпой и "по-столичному" завершился основной день работы десятого юбилейного нефтегазового форума (ТНФ). Корреспондент Накануне.RU весь день провел на полях тусовки нефтяников и газовиков и сделал несколько любопытных наблюдений вне официоза.

В этом году форум сменил куратора, вместо Евгения Дроздова у руля "Технопарка", где проходит ТНФ, встал Александр Сакевич. В прошлом году Дроздова называли виновным в том, что у "красной" (на самом деле синей) дорожки оказался ржавый контейнер-помойка, а спикерам забыли поставить стаканы на сцене. Памятуя прошлые неудачи и прорехи, организаторы решили обставить все в стиле "дорого-богато", однако местами налет провинциальности задрапировать не удалось.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Цены на участие в форуме за год подросли почти в два раза. Билет категории "делегат" стоил 65 тысяч рублей, "премиум" - уже 130 тысяч, чтобы стать спикером, нужно было заплатить 200 тысяч. Привилегированные билеты давали возможность участникам позавтракать с первыми лицами региона и чиновниками (ресторан открылся в одном из залов), в стоимость входил VIP-трансферт до гостиницы и пропуск на закрытые сессии. Например, одна из таких сессий была посвящена противостоянию уголовному преследованию топ-менеджеров нефтяных компаний "при взаимодействии с контрагентами". И это весьма актуально, учитывая, что в этом году форум не досчитался как минимум владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, который может смотреть репортажи с форума разве что по телевизору в СИЗО.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Чтобы никто не подглядел закрытые сессии бесплатно, балкон-проход на втором этаже задрапировали, а у оставшегося "окна" дежурили дружинники, которые гоняли зевак и журналистов с камерами.

Впрочем, вряд ли высокие цены помогли отбить расходы на организацию. О том, сколько потрачено денег, в технопарке не говорят – это тайна.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Площадь форума существенно увеличилась за счет павильона перед "Технопарком", на его монтаж ушло 1,5 месяца.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

В самом здании бывшего ДК "Геолог" серьезно поработали над интерьером, застелив буквально все пространство синим ковролином и задрапировав стены специальными баннерами. Поверх развесили несколько десятков плазменных китайских телевизоров "Сиоми".

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Участникам в этом году выдавали чипированные карты-бейджи, которые нужно было прикладывать к турникетам для контроля личности и проверки уровня доступа. Мера безопасности казалась лишь данью моде по примеру форумов в Питере. Поток людей был велик и зачастую уставшие охранники пропускали людей мимо рамок, даже не проверяя содержимое сумок.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Если где и можно было испытать классовую пролетарскую ненависть, то это в коридорах форума. Красивые девушки за стойками бара обслуживали респектабельных господ в дорогих костюмах под звон бокалов шампанского, клубы дыма электронных стиков IQOS (гостям разрешили курить их прямо в помещениях, поставив даже фирменные пепельницы на белоснежные скатерти) и музыкальное сопровождение живого фортепиано.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Атмосферу дополняли настоящие журчащие водопады-стенки с фирменной символикой форума.

Бар, кстати, был и для смертных, правда с совсем не демократичными ценами. Так, заморить червячка можно было обычным круассаном за 200 рублей и запить маленькой чашечкой объемом с наперсток – в 40 мл эспрессо еще за 170 рублей. Круассан с форелью или санкционной моцареллой обошелся бы в 490 рублей за штуку, а бутылка "детокс воды" отпускалась по 240 рублей.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Впрочем, журналистов кормили бесплатно на втором этаже у пресс-комнаты вполне обычными и вкусными закусками и обычным человеческим кофе.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Можно констатировать, что форум стал "невестой на выданье", к которой пришли далеко не все женихи - ключевые спикеры. Не приехал на форум губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а "хозяйка" нефтяной Югры Наталья Комарова даже не заявлялась на мероприятие, поэтому дискурс форума сместился в пользу газовой сферы Ямала, который представлял Дмитрий Артюхов.

Тюменский нефтегазовый форум, Александр Моор, Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Накануне.RU

Потери понесли и ряды нефтегазовых генералов: глава "Газпром нефти" Александр Дюков в Тюмень не приехал. Кстати, именно он год назад остался без стакана.

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Закулисье нефтегазового форума в Тюмени: как под звон бокалов и рояль россиянам "газовую ипотеку" придумывали

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Теги: Тюменский нефтегазовый форум, Тюмень, Александр Моор,



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