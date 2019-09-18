В Нижневартовске региональная общественная организация "Азербайджанцы" получила помещение, которое ждала восемь лет

В Нижневартовске в рамках помощи, которую власти оказывают малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям имущественную поддержку получила, в частности, региональная культурная общественная организация "Азербайджанцы". Теперь у них есть свое помещение, общественники оплачивают только коммунальные услуги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Председатель организации Арзу Исмаилов сообщил, что на очередь для получения помещения, которого организации "очень не хватало", "Азербайджанцы" встали в 2011 году.

"Здесь мы обустроили библиотеку, состоящую из книг на двух языках, гостиную для тематических встреч и деловых переговоров. Организация насчитывает более 5 тыс. азербайджанцев, это и люди с российским гражданством, и мигранты. Нередко они обращаются ко мне за помощью, касающейся разных сфер жизни. В нашем новом офисе мы можем встречаться с ними, вести переговоры", - сказал он.

По словам директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Татьяны Шиловой, в Нижневартовске зарегистрировано 360 некоммерческих организаций, из них 183 включены в реестр социально ориентированных. Мэрия оказала имущественную поддержку 51 НКО через передачу в пользование помещений и движимого имущества.

Муниципальное имущество предоставляется под офисы общественных организаций, благотворительных фондов, музеи, а также помещения для проведения турниров, соревнований, тренировок, репетиций. Если его нет, НКО включаются в журнал ожидания, где сейчас зарегистрировано 44 обращения.

Нежилые помещения могут получить предприниматели, занимающиеся, в частности, созданием детских и молодежных кружков или секций, социальным обслуживанием граждан, медреабилитацией. Одним из таких бизнесменов стала руководитель школы скорочтения и развития интеллекта и памяти "IQ007" Лилиана Колесникова. Она рассказала, что в офис, площадь которого – более 280 кв. м, организация въехала два года назад, сделала ремонт и перепланировку для более удобного расположения учебных классов.

"Помещение на улице Озерной нам предоставили сразу после того, как мы обратились в администрацию. Арендная плата – почти в шесть раз ниже, чем в среднем на рынке. В течение пяти лет этот офис закреплен за нами, закон предусматривает возможность продления договорных отношений. При коммерческой аренде такой гарантии нет. Кроме того, после нескольких лет аренды помещения мы получим право на выкуп арендуемого муниципального имущества по рыночной стоимости с рассрочкой оплаты сроком до пяти лет", - добавила она.